Власть 27 апреля 2023, 00:32 Указ Путина об ответных мерах на ограничение Западом прав России назвали ответом на «грабеж» Политолог Кнутов: внешнее управление активами иностранных фирм в России — ответ на грабеж РИА «Новости»

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Подписанный президентом России Владимиром Путиным указ об ответных мерах на конфискацию странами Запада государственного имущества — это логичная мера для противодействия откровенному грабежу. Об этом в беседе с газетой «Известия» заявил политолог Юрий Кнутов.

Он подчеркнул, что в отличие от недружественных стран, которые действовали нахрапом и без всяких оснований, забирали и национализировали все, Россия действует мягко и в рамках своего законодательства.

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«То, что делает Запад, по-русски называется „грабеж“, и этот грабеж, естественно, не может иметь никаких юридических обоснований и оправданий», — подчеркнул Кнутов.

Политолог напомнил, что подписанный президентом указ оставил западным инвесторам право вернуть свои активы после стабилизации ситуации.

Указ о передаче активов западных компаний под внешнее управление в качестве ответной меры на изъятие российского имущество за рубежом президент России Владимир Путин подписал во вторник, 26 апреля. Документ предусматривает введение временного внешнего управляющего в лице Росимущества на недвижимость, ценные бумаги и доли в уставных капиталах.

Первыми в список попали доли немецкой Uniper и финской Fortum в их российских дочерних энергокомпаниях. Согласно тексту указа, во временное управление государства перешли 83,73% акций АО «Юнипро», владеющей пятью гидроэлектростанциями, а также и 98,23% компании «Фортум», на балансе которой находятся семь тепловых электростанций.