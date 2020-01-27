Уйти, чтобы остаться. В Госдуме прокомментировали ситуацию с российской делегацией в ПАСЕ

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что российская делегация категорически против любых ограничений своих полномочий. Вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой рассказал о готовности россиян покинуть Страсбург уже 29 января.

27 января стартовала зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Представители некоторых делегаций, настроенные русофобски, оспорили полномочия делегации из России. Глава ПАСЕ Мори Паскье предупредила: ряду делегатов в следующем году не придется участвовать в сессиях.

По словам Слуцкого, члены российской делегации предвидели подобные события, но настроены против любых ограничений своих полномочий, передает «Дума ТВ».

«Ожидаем, что конструктивно настроенное большинство ассамблеи не допустит повторения кризиса во взаимоотношениях Москвы и Страсбурга и в полной мере ратифицирует полномочия российской делегации», — заявил председатель Комитета Госдумы по международным делам.

Он подчеркнул, что работа должна быть выстроена исключительно на позициях равноправия. Россия не готова терпеть «никакие вторичные санкции».

Как сообщил портал kр.ru, вице-спикер Госдумы Петр Толстой объявил, что если полномочия российской делегации в ПАСЕ ограничат, то ее члены покинут Страсбург уже вечером 29 января.

«Я надеюсь, что здравомыслящее большинство (ПАСЕ) не будет такие решения (ограничить полномочия РФ) принимать. Но если примут, мы уедем», — пояснил Толстой.

Возможное ограничение полномочий России будет рассматривать специальная мониторинговая комиссия. По итогам ее работы будет выпущен доклад.

После того, как Крым в 2014 году вошел в состав РФ, Россию лишили части прав в ПАСЕ. Лишь спустя пять лет ее права были восстановлены в прежнем объеме. Украинская делегация не согласилась с таким решением и подала протест.