Ухой из пяти видов рыб угостили Макрона в Кремле

Переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и его французским коллегой Эммануэлем Макроном длились несколько часов. Российская сторона позаботилась о том, чтобы участники саммита не остались голодными.

Меню с российско-французских переговоров опубликовало в своем Telegram-канале РИА «Новости».

Путин угостил Макрона мочеными яблоками с лангустином и равиоли со шпинатом. Президентам подали уху из пяти видов рыб и имбирный щербет. Участникам переговоров также предлагали стейк из осетрины с птитимом (похожая на кускус паста из пшеницы твердых сортов — прим. ред.) или оленину с бататом и ежевикой.

На сладкое был грушевый тарт с ванильным мороженым, а в качестве напитков — «Шардоне» и «Ребо» из усадьбы Дивноморское 2015 года.

После беседы президенты России и Франции начали подготовку к пресс-конференции. Во вторник у Эммануэля Макрона запланирована встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским.