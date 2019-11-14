Уходящий глава Евросовета Дональд Туск назвал Россию стратегической проблемой Евросоюза

Свое мнение политик озвучил во время выступления в бельгийском коллежде. По словам Туска, одним из главных препятствий единству ЕС была «агрессивная политика Кремля».

На протяжении пяти лет работы еврочиновник пытался всем это доказать и публично напоминал остальным, что цель России — контроль над бывшими странами Советского союза и ослабление полномочий ЕС. За такую активную и ярую позицию коллеги прозвали Туска маньяком. Но все не напрасно, уверен политик, его старания относительно пропагандирования своего мнения по отношению к России окупились в виде действующих санкций.