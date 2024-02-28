Эксклюзив 28 февраля 2024, 12:05 «Уходит эпоха замечательных людей». Политик Руцкой вспомнил о соседстве с Рыжковым Политик Руцкой: со смертью Рыжкова ушла эпоха замечательных людей РИА «Новости»

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Умер бывший глава правительства СССР Николай Рыжков. Политик вел себя достойно не только на работе, но и в повседневной жизни. Бывший вице-президент России Александр Руцкой рассказал «360» о соседстве с ним.

«Николай Иванович — это мой бывший сосед, мы жили в одном доме на одной лестничной площадке. Поэтому, в отличие от других, я его знаю и в быту», — сказал он.

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Александр Руцкой отозвался о нем как о приятном и воспитанном человеке. Он сожалел, что Николай Рыжков ушел из жизни.

«Замечательный, простой, добрый, вежливый, культурный человек. Уходит эпоха замечательных людей. Ему 94 года, и дай бог нам столько прожить», — заявил он.

Николай Рыжков умер спустя пять месяцев после досрочного сложения полномочий сенатора от Белгородской области. Он родился в 1929 году в Донецкой области. С 1985 по 1991 год занимал пост председателя Совета министров СССР, дважды избирался депутатом Госдумы. Сенатор Франц Клинцевич заявил, что, несмотря на почтенный возраст, политик не пропускал ни одного заседания и охотно высказывался по спорным вопросам.