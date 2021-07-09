Реализация проекта «Северный поток-2» находится под угрозой, несмотря на то, что строительство практически закончилось. Об этом сообщил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, написал «Ura.ru».

По его словам, гарантом запуска российского трубопровода в настоящий момент выступает немецкий канцлер Ангела Меркель. Однако вскоре она собирается покинуть свой пост. В связи с этим, обстановка вокруг проекта может резко поменяться. Об этом рассказал сайт «Утро.ру».

Сенатор напомнил, что именно Меркель не раз вставала на защиту газовой магистрали. Нынешний канцлер прекрасно понимает, что введение в эксплуатацию «Северного потока — 2» принесет огромную пользу ее стране.

Некоторые претенденты на пост канцлера Германии не разделяют точку зрения Меркель по этому вопросу. Одна из кандидаток, представительница партии «Зеленые» Анналена Бербок, заявила, что считает российский газопровод большой ошибкой. Она считает, что он может принести вред окружающей среде.