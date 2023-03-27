Важное 27 марта 2023, 12:55 Угрозы Запада не сорвут планы России о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии Песков заявил о невозможности Запада поменять планы России о размещении ТЯО в Белоруссии РИА «Новости»

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Угрозы стран Запада о введении новых санкций не скажутся на планах России разместить на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие (ТЯО). Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что все планы по размещению тактического ядерного оружия на территории союзной республики озвучил президент России Владимир Путин. Последующая реакция стран Запада с обещанием новых санкционных мер повлиять на изменение этих планов не может.

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«На планы России такая реакция, безусловно, повлиять не может. Президент [Владимир Путин] все объяснил в своем заявлении, которое сделал в интервью в субботу. К этому добавить нечего», — заявил Песков.

Путин объявил, что к 1 июля в Белоруссии закончатся работы по строительству специального хранилища для размещения тактического ядерного оружия. Глава государства отметил, что белорусский лидер Александр Лукашенко уже давно ставил вопрос о размещения этого вида вооружений на территории республики.

Путин добавил, что окончательно решение приняли после заявления министра обороны Великобритании Аннабель Голди, которая анонсировала поставки украинским военным боеприпасов с обедненным ураном.