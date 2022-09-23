Частичная мобилизация в России: кого призовут, кому положена отсрочка | 360°

Важное 23 сентября 2022, 20:42 Поделиться Telegram

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Viber Угрозы Запада не изменят решимость России реализовать цели спецоперации — Захарова Представитель МИД Захарова: угрозы ЕС не изменят решимость России реализовать цели СВО Сайт МИД России

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Обвинения в адрес России со стороны Евросоюза после объявления частичной мобилизации лицемерны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что никакие угрозы ЕС и Запада не изменят решимости РФ реализовать все поставленные цели спецоперации на Украине.

«Хотели бы в очередной раз подчеркнуть, что никакие угрозы со стороны ЕС или других западных стран не изменят нашу решимость реализовать все цели и задачи специальной военной операции и обеспечить защиту русского населения», — рассказала Захарова.

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По ее словам, проведение референдумов в ЛНР, ДНР, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей полностью соответствуют нормам международного права. Голосования являются реализацией законных прав жителей этих территорий на самоопределение и организацию жизни, резюмировала официальный представитель МИД России.

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Референдумы стартовали 23 сентября, они продлятся до 27-го числа. Жительница Мариуполя рассказала, что верит: после референдума о присоединении к России жизнь в регионе наладиться.

Принять участие в референдуме можно и на территории Московской области. Там будут работать 11 участков, где жители республик Донбасса и освобожденных территорий смогут проголосовать о присоединении к России. Свой участок для голосования можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-97-44.

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