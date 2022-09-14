Украинский проект гарантий безопасности сочли угрозой России | 360°

Власть 14 сентября 2022, 13:45 Поделиться Telegram

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Viber Украинский проект гарантий безопасности сочли угрозой России Песков предложил Киеву обеспечить безопасность снятием угроз для России РИА "Новости"

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Проведение Россией специальной военной операции стало еще более актуальным после публикации властями Украины проекта о гарантиях безопасности. Документ подтверждает, что страна намерена вступить в НАТО и угроза для России сохраняется. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что украинские власти намерены использовать нормы документа до вступления страны в Североатлантический альянс.

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Представитель Кремля добавил, что документ в очередной раз подтверждает актуальность и необходимость специальной военной операции для обеспечения безопасности России и соблюдения ее национальных интересов.

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Песков напомнил, что вопросы о гарантиях безопасности обсуждались на встрече российской и украинской делегаций в Стамбуле. Украинская сторона отказалась от согласования этого документа уже после процедуры визирования. Поэтому тема уже закрыта.

Пресс-секретарь президента России отметил, что в случае реализации предложенного Киевом документа о гарантиях безопасности реакция Кремля станет исключительно негативной. Но власти Украины вполне могут пойти по другому пути.

«При существующем статус-кво и существующем положении вряд ли кто-то может дать Украине большую гарантию безопасности, чем руководство этой страны. Только руководство этой страны должно совершить действия, которые, соответственно, ликвидируют угрозу для России. Они прекрасно знают, какие это должны быть действия», — подчеркнул Песков.

Проект по гарантиям безопасности офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал накануне. Документ предусматривает, что страны ЕС, США, Великобритания, Австралия и Турция становятся гарантами. Они разделятся на две группы, первая станет оказывать военную поддержку ВСУ, а другая станет вводить санкционные меры.

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