Путин объяснил, что помогало народу России противостоять угрозам во все времена

Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам по случаю Дня Героев Отечества. Глава государства отметил, что с честью противостоять посягавшим на земли страны всегда помогал характер народа России.

Путин отметил, что праздник неразрывно связан с историей страны и знаменует подвиги предков и современников.

«Всех, кто своими делами, поступками, своей жизнью показал пример подлинного служения Родине. Героизм этих поистине великих граждан Отечества, их доблесть и мужество отражают волю и характер нашего народа», — подчеркнул глава государства в видеообращении.

Этот характер, сказал президент, во все времена и эпохи «помогал и помогает выстоять в самых трудных испытаниях». Благодаря ему, по словам Путина, укрепляется независимость России, а его народ с честью противостоит любому, кто когда-либо пытался посягнуть на земли страны.

«Какой бы жестокой, беспощадной ни была угроза, защитники Отечества, солдаты, офицеры всегда проявляли исключительную отвагу», — обратил внимание глава государства, напомнив о сражениях 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной войн.