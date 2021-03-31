«Угроза сохраняется»: Песков оценил сообщения о третьей волне пандемии

Полной победы над пандемией коронавирусной инфекции пока нет. Поэтому угроза прихода третьей волны вполне реальна. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что созданный при правительстве штаб продолжает следить за ситуацией и сохраняет ограничения, несмотря на снижение новых случаев заражения.

«Никто не говорит и не может говорить о том, что мы победили коронавирус. Нет, угроза тоже сохраняется», — привел цитату Пескова ТАСС. Так представитель Кремля ответил на вопрос об угрозе наступления третьей волны пандемии.

Пресс-секретарь президента заявил, что действующие ограничения и рекомендации Роспотребнадзора необходимо сохранить.

О возможном наступлении третьей волны распространения коронавируса в минувший вторник, 30 марта, заявила заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова. Она сослалась на показатели заражения и течения заболевания у пациентов в ряде регионов страны.

При этом она отметила, что сейчас делается все для формирования коллективного иммунитета, который позволит пережить новую волну с минимальными последствиями. Для этого необходимо увеличить количество людей, прошедших вакцинацию.