Президент России Владимир Путин заявил, что угроза пандемии объединила россиян. Это позволило стране выходить из сложившейся ситуации с минимальными потерями.

Об этом глава государства заявил во время видеоконференции с представителями различных отраслей экономики, которые столкнулись я с последствиями коронавируса.

Самое главное, что эта ситуация [с коронавирусом] нас всех объединила, это факт, и это позволило нам с минимальными потерями выходить из сложившейся ситуации Владимир Путин.

По итогам встречи президент отметил, что у экономики России есть как резервы, так и успешные модели для существенного повышения производительности труда и эффективности во всех сферах. Путин отметил, что новые внедренные подходы позволили значительно сократить время оказания медпомощи пациентам с коронавирусом. В некоторых случаях ее стали получать в несколько раз быстрее. Кроме того, кратно вырос объем средств индивидуальной защиты, медоборудования и лекарств, которые производят в России.

Глава государства подчеркнул, что это не просто статистика, это — «сохраненное здоровье и спасенные человеческие жизни». Путин уверен, что практики, которые помогают повышать результативность труда без существенных затрат нужно использовать повсеместно — резервы есть. При этом происходит не только технологическое улучшение — изменяется и отношение сотрудников к работе, культура производства и труда. Все это повышает конкурентоспособность России на мировом рыке.

Путин призвал не забывать о том, что в стране еще достаточно проблем, которые людям иногда не удается быстро и эффективно решить. Россия сможет их преодолеть, она находится на правильном пути — для этого нужно «тиражировать положительные практики», заключил президент.