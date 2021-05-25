Уголовный срок предложили ввести за незаконную выдачу кредитов

Госдума приняла во втором чтении законопроект об уголовной ответственности за незаконную выдачу кредитов. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Депутаты предлагают ввести в Уголовный кодекс новый состав преступления — «незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов».

Тем, кто выдает такие кредиты, полагается штраф от 300 тысяч до миллиона рублей или обязательные работы сроком до 480 часов. Также можно получить срок до трех лет с лишением права на определенные должности.

Уголовное наказание предполагается в случаях, если кредит больше 2,25 миллиона рублей, а для нарушителя это уже не первый подобный случай.