Уголовный кодекс предложили изменить после пенсионной реформы

В Госдуме предложили увеличить возраст осужденных граждан, которым могут назначить принудительные работы, для мужчин с 60 до 65 лет, и женщин с 55 до 60 лет. Депутаты о ЛДПР решили, что несправедливо сохранять уже существующие ограничения (для мужчин — 60 лет и женщин — 55 лет) после повышения пенсионного возраста.

Поправки к законопроекту, по данным URA.RU, внесут депутаты Ярослав Нилов, Дмитрий Свищев и Алексей Диденко. «Законопроектом предлагается внести изменение в часть седьмую статьи 53.1 УК РФ, предусматривающее, что принудительные работы не назначаются женщинам, достигшим 60-летнего возраста, мужчинам, достигшим 65-летнего возраста», — говорится в пояснительной записке. В документе депутаты подчеркнули, что целью принудительных работ является перевоспитание оступившегося человека. Причем наказание позволяет сохранить контакты с общество. Осужденные к принудительным работам имеют право получать зарплату, что позволит компенсировать нанесенный потерпевшему ущерб. Вице-премьер России Марат Хуснуллин в июне сообщил, что к работам на стройках страны могут привлечь около 180 тысяч заключенных. Решение об участии они должны будут принимать добровольно.