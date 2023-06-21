Власть 21 июня 2023, 11:10 Уголовную ответственность за намеренные поджоги леса могут ввести в России Путин не исключил введения уголовной ответственности за намеренные поджоги леса РИА «Новости»

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Уголовную ответственность за намеренные поджоги леса и сухой растительности вне зависимости от наступившего ущерба могут ввести в России. Ужесточение наказания не исключил президент Владимир Путин. Глава государства поручил рассмотреть эту возможность по итогам майского совещания с членами правительства. Текст поручения опубликовал сайт Кремля.

«Правительству <…> рассмотреть вопрос о целесообразности внесения <…> изменений, предусматривающих уголовную ответственность за намеренные поджоги», — уточнили в документе.

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Во вторник, 20 июня, режим ЧС ввели в Магадане из-за лесных пожаров. В регионе зафиксировали четыре масштабных возгорания. Огонь распространился на площади в 1 783 гектара.

Ранее лесной пожар разгорелся близ поселка Таксимо в Бурятии. Из-за сложных погодных условий огонь распространялся очень быстро. По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, предварительной причиной пожара стал человеческий фактор.