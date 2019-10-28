Уголовное наказание за пропаганду наркотиков признали нужной мерой

Решение президента России Владимира Путина об уголовном наказании за создание положительного образа наркотиков в интернете — очень важная и нужная мера. Об этом в разговоре с «360» заявил руководитель организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

«Механизм об уголовной ответственности (за пропаганду наркотиков в Сети — прим. ред.) — это очень важная и нужная мера. Мы надеемся, что ее примут в полной мере с точки зрения устранения данной проблемы», — заявил Хамзаев.

Путин поручил ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете Подробнее

Собеседник также отметил важность призыва Путина обобщить опыт всех регионов России по борьбе с наркотиками, чтобы принять соответствующие поправки в Уголовный кодекс.

Ранее стало известно, что глава России поручил подготовить поправки в УК РФ об ужесточении ответственности за пропаганду наркотиков в Сети. Также Путин велел оказать поддержку всем профильным негосударственным организациям, которые занимаются борьбой с наркотиками.

Сейчас за пропаганду наркотических средств в интернете в законодательстве России предусмотрена только административная ответственность. Максимальное наказание для — штраф до пяти тысяч рублей.