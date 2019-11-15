Уголовное дело заведено против судмедэксперта, нашедшего алкоголь в крови сбитого ребенка

В отношении судмедэксперта Сергея Насонова, нашедшего алкоголь в крови сбитого в Кировской области полицейским шестилетнего мальчика, возбуждено уголовное дело. Он нарушил несколько должностных норм и инструкций.

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Об этом сообщило RT со ссылкой на копию постановления о возбуждении дела. В документе Насонов обвиняется в проведении вскрытия с опозданием на два дня, он также взял на анализ только кровь, причем, отправил ее на анализ с опозданием на три дня.

Близкий к семье погибшего мальчика источник сообщил, что родственники добивались возбуждения уголовного дела по статье о выдаче заведомо ложного заключения. Но Следственный комитет квалифицировал действия Насонова по более мягкой статье.

«Я требую 307-ю статью. Хватит этих полумер для экспертов. Он подписал экспертное заключение, а это уже официальный документ. Тем более он написал ошибочную причину смерти — якобы ребенок умер от алкоголемии, а не от травм. Но в данном случае мы видим то же самое, что и по аналогичному делу с погибшим ребенком в Балашихе. Все переключились на эксперта, а виновник ДТП остается в тени», — заявил представитель семьи сбитого ребенка.

При этом, полицейский Сергей Меньшиков, управлявший автомобилем Nissan Qashqai и сбивший мальчика, до сих пор проходит в качестве свидетеля и продолжает службу в МВД.