Уголовное дело против Тихановской не возбуждалось в России

МВД опровергло возбуждение уголовное дела против Светланы Тихановской — лидера белорусской оппозиции.

«Уголовных дел против нее в России не возбуждалось, в список разыскиваемых лиц она попала на основе соглашений в рамках СНГ», — говорится на официальном сайте МВД РФ.

Главный информационно-аналитический центр МВД России формирует и ведет межгосударственный информационный банк. Сведения туда добавляются на основании соглашения о взаимоотношениях МВД разных стран в сфере обмена информацией от 3 августа 1992 года и соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью от 22 мая 2009 года, заключенными в рамках СНГ.

При этом в МВД Белоруссии подтвердили, что Светлану Тихановскую объявили в межгосударственный розыск. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Она объявлена в межгосударственный розыск, подтверждаю. Но в рамках какого дела — уточняйте в Следственном комитете Республики Беларусь», — сказала пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова.

Ранее СМИ сообщили об обнаружении имени Светланы Тихановской в базе разыскиваемых лиц. В карточке из реестра указано, что политика ищут в связи с уголовным делом.

Светлана Тихановская сейчас проживает в Литве. Она уехала из Белоруссии, когда начались массовые протесты оппозиции после обнародования результатов выборов президента страны. По официальным данным, Тихановская набрала около 10% голосов. Однако оппозиция утверждает, что гораздо больше.