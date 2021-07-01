Российским регионам выделили почти 6 миллиардов рублей на углубленную диспансеризацию

Регионы РФ получат 5,8 миллиарда рублей. Средства направят на проведение углубленной диспансеризации перенесших COVID-19. Она стартовала 1 июля по всей стране.

Распоряжение уже подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина. Работа ведется по поручению президента РФ Владимира Путина.

В правительстве напомнили, что ковид не проходит бесследно: последствия заболевания бывают крайне тяжелыми.

«Своевременное обследование поможет выявить возможные осложнения, получить рекомендации врачей и начать лечение», — сказал Мишустин.

Для россиян все процедуры и консультации медиков будут бесплатными.

В обследовании предусмотрено два этапа. На первом пациента примет терапевт, ему предложат пройти тест с шестиминутной ходьбой, измерят насыщение крови кислородом и сделают общий и биохимический анализ крови. Переболевшему проведут рентген грудной клетки и исследование функции внешнего дыхания — спирометрию.

Не исключено, что к списку добавят анализ на определение концентрации D-димера в крови. Он помогает выявить признаки образования тромбов.

По результатам первого этапа врачи могут отправить пациентов на второй. В нем предусмотрены эхокардиография, КТ легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей. Если у пациента обнаружат хронические заболевания, ему назначат необходимое лечение и медицинскую реабилитацию.

На диспансеризацию в первую очередь будут приглашать тех, кто перенес COVID-19 в средней или тяжелой форме.