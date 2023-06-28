Власть 28 июня 2023, 11:09 Уехавших за границу депутатов горсовета Новосибирска отправили в отставку Горсовет Новосибирска лишил мандатов депутатов Бойко и Пирогову, уехавших за границу

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Сергея Бойко* и Хельгу Пирогову лишили депутатских мандатов в горсовете Новосибирска за утрату доверия, непредоставление данных о доходах и нахождение за границей больше полугода. Об этом сообщило РИА «Новости».

Голосование прошло на очередной сессии горсовета. За досрочное прекращение полномочий каждого из депутатов проголосовали по 38 коллег, против — по одному человеку. Этот вопрос вынесла на повестку дня комиссия по противодействию, в которую обратилась прокуратура — Сергей Бойко* и Хельга Пирогова не предоставили декларации о доходах.

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Комиссия посчитала это основанием для лишения мандата. Кроме того, устав горсовета Новосибирска запретил депутатам без уважительных причин отсутствовать на службе больше полугода. Коллеги решили отправить депутатов в отставку с формулировкой об утрате доверия с 4 июля, чтобы не нарушать трудовых прав помощников.

Их избрали в горсовет Новосибирска как независимых кандидатов и участников «Коалиции Новосибирск 2020». Сергей Бойко* сбежал от преследования в 2021 году, Хельга Пирогова — в 2022 году, после скандала вокруг высказывания о похоронах погибших солдат.

* Минюст России включил Сергея Бойко в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.