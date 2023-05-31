Власть 31 мая 2023, 16:48 Уехавших россиян вновь предложили обложить налогами Правительство вновь внесло в Госдуму проект о налогообложении уехавших из страны россиян Pxhere

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Правительство повторно внесло в Госдуму законопроект о налогообложении россиян, покинувших страну. Документ опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента.

Законопроект о введении НДФЛ по ставке 13% (при доходах более пяти миллионов рублей в год — 15%) с россиян, утративших налоговое резидентство после выезда за границу. Речь идет о тех, кто остался штатным сотрудником при дистанционном формате работы, а также о фрилансерах, выполняющих заказы для отечественных компаний.

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Авторы инициативы предложили ввести новые правила для удаленщиков с 2024 года, а на год позже — для фрилансеров.

«Реализация решений, предлагаемых в законопроекте, будет способствовать улучшению социально-экономической обстановки в стране», — отметили в пояснительной записке к документу.

«Известия" напомнили, что утрата налогового резидентства происходит, когда человек находится за пределами страны более 183 дней в течение года.

Впервые подобный проект внесли на рассмотрение в Госдуму в апреле. Тогда власти призвали повысить НДФЛ для работающих россиян из-за границы до 30%.