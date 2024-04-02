Власть 02 апреля 2024, 22:50 Удостоверения ветеранов боевых действий получили 12 тысяч добровольцев Цивилева: 12 тысяч добровольцев получили удостоверения ветеранов боевых действий Пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

Уже 12 тысяч добровольцев получили удостоверения ветеранов боевых действий. Об этом президенту России Владимиру Путину доложила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, сообщили на сайте Кремля.

«12 тысяч добровольцев получили удостоверения ветеранов боевых действий, шесть тысяч жителей ЛНР и ДНР получили удостоверения членов семей погибших», — сообщила Цивилева.

Реклама

В ходе встречи Путин пообещал обеспечить участников СВО с ампутированными ногами автомобилями с ручным управлением. С такой инициативой выступила Цивилева, глава государства заявил, что «этот вопрос решен».