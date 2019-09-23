«Удобно списывать средства»: зачем США нужен противник в лице России

Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак отметил, что Вашингтон тратит достаточное количество денег на борьбу со внешними угрозами. По его словам, эти угрозы должны соответствовать затратам, на которые идут США.

«Общественность очень трудно убедить в том, что какие-то малозначительные страны представляют такую угрозу США, что нужно держать, например, такое огромное количество военных баз. Поэтому враги должны быть понятные. Как говорится, старый враг лучше новых двух. Вот почему Россия являлась и будет являться противником США, под которого очень удобно списывать различные средства — это, в том числе, создание различных комиссий, центров. Теперь создадут еще один», — объяснил эксперт Михаил Синельников-Оришак.

Сенатор Эми Клобушар предложила создать центр, который будет противостоять действиям России, Ирана, Китая и Северной Кореи. По ее мнению страны якобы пытаются «распространить ложные сообщения и ввести в заблуждение» граждан США перед выборами в 2020 году.