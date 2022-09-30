Россия посчитает актом агрессии удары Украины по новым территориям | 360°

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Россия посчитает актом агрессии удары Украины по новым территориям

Песков назвал вероятные удары по новым территориям актом агрессии против России

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Решение Украины нанести удары по территориям, которые войдут в состав России, расценят как акт агрессии против всей страны. Как сообщил «Интерфакс», об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

«Ничем иным это не будет», — заявил Песков, отвечая на вопрос, как именно Россия отреагирует на вероятные удары по новым территориям.

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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что все заявления по поводу ядерной эскалации делают безответственные люди.

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«Мы не хотим развивать эту тему. Мы призываем всех ответственно себя вести», — подчеркнул Песков.

Отвечая на вопрос о «красных линиях» эскалации ситуации на Украине, пресс-секретарь президента России отправил изучить доктрину по ядерной безопасности.

«Там очень важна правильная формулировка. Я вам рекомендую еще раз внимательно ее прочитать», — пояснил Песков.

В пятницу, 30 сентября, президент России Владимир Путин вместе с руководителями Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подпишет четыре договора о вхождении регионов в состав России. Такое решение приняли по итогам прошедших референдумов.

Дмитрий Песков

Украина

Референдумы о присоединении к России

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