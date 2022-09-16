Удары России по Украине назвали предупреждением | 360°

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Удары России по Украине назвали предупреждением

Президент Путин пообещал Украине серьезные последствия за удары по гражданским объектам

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Вооруженные силы России нанесли по Украине несколько чувствительных ударов. Но все это стало только предупреждением. Серьезный ответ последует дальше, если украинские боевики продолжат наносить ущерб гражданской инфраструктуре.

Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества.

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«Совсем недавно Вооруженные силы России нанесли пару ударов чувствительных. Будем считать, что это предупреждающие удары. Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным», — подчеркнул российский лидер.

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Путин отметил, что главной целью специальной военной операции стало предотвращение преобразования Украины в антироссийское государство. За этой процедурой стоят страны Запада, которые на протяжении многих лет мечтали о развале России. Когда у них этого не вышло, они решили действовать через соседнюю страну.

Владимир Путин

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