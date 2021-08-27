«Удар по рейтингу Байдена». Американист объяснил, чего ждать от США после громкого выступления президента
Последнее выступление президента США Джо Байдена по Афганистану стало одним из самых жестких за все его президентство. Он заявил, что отомстит ИГ*, но, как известно, отличительная черта американских спецслужб — годами выжидать нужного момента. Об этом «360» рассказала старший научный сотрудник Института США и Канады, американист Александра Филиппенко.
«Это выступление было одним из самых жестких со дня его президентства. Оно означает конец так называемого „медового месяца“ — отношений между американцами и их президентом. Всегда после вступления в должность есть период, когда американцы благоприятно настроены по отношению к президенту, даже если они за него не голосовали», — рассказала эксперт.
Филиппенко добавила, что они всегда дают правителю шанс. Но то, что сейчас происходит в Афганистане, закончило этот благоприятный период.
«Байден назвал день выступления самым тяжелым днем президентства. Это послание, которое говорит, что США все-таки остаются в этом регионе. Сложно себе представить, каким будет этот послед, наверное, это будут точечные удары конкретным лицам», — отметила американист.
Мы знаем, что США могут годами выжидать этого момента, чтобы вычислить всех лиц, которые были причастны к какому-либо теракту. Это отличительная черта в том числе американских спецслужб
Однако эксперт назвала происходящее ударом по рейтингу Байдена внутри США. Даже не вывод войск, потому что этот момент поддержали более 70% американцев. Хотя то, как эту процедуру проводят, не поддерживали большинство жителей Америки. Но даже из-за этого рейтинг Байдена не подвергался такой опасности в долгосрочной перспективе.
По данным телеканалов США, во время взрывов в аэропорту Кабула погибли 12 солдат. Погибшие американские морские пехотинцы стали первыми с февраля 2020 года военными — жертвами столкновений в Афганистане.
* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная в РФ.