29 апреля 2023, 16:36
Удар по Одессе сочли достойным ответом атаке дронов на Севастополь
Сенатор Ковитиди призвала «нейтрализовать» Одессу в ответ на дроны в Севастополе
Атака беспилотников на Севастополь, которая привела к пожару на нефтебазе в Казачьей бухте, требует жесткого решения и действий. Об этом в своем Telegram-канале написала член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди.
В качестве ответного шага она призвала нанести удар по нефтеналивным хранилищам Одессы.
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«Времени „на медленные танцы“ у нас больше нет. Произошедшее требует ответного жесткого решения и действий. Все нефтеналивные хранилища Одессы должны быть уничтожены», — написала Ковитиди.
Сенатор добавила, что необходимо принять стратегическое решение по нейтрализации Одессы как военной базы Украины.
Пожар на нефтебазе в Севастополе начался утром в субботу, 29 апреля. Губернатор города Михаил Развожаев заявил, что, по предварительным данным, причиной возникновения огня стала атака беспилотников.
Он пояснил, что два дрона прорвались через систему противовоздушной обороны и ударили по резервуарам. Всего сгорели четыре цистерны.
Прибывшие на место пожарные локализовали пламя на площади к 2000 квадратных метров. Спустя несколько часов пожар полностью потушили. В ходе происшествия никто не пострадал.
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