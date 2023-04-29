Власть 29 апреля 2023, 16:36 Удар по Одессе сочли достойным ответом атаке дронов на Севастополь Сенатор Ковитиди призвала «нейтрализовать» Одессу в ответ на дроны в Севастополе РИА «Новости»

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Атака беспилотников на Севастополь, которая привела к пожару на нефтебазе в Казачьей бухте, требует жесткого решения и действий. Об этом в своем Telegram-канале написала член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди.

В качестве ответного шага она призвала нанести удар по нефтеналивным хранилищам Одессы.

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«Времени „на медленные танцы“ у нас больше нет. Произошедшее требует ответного жесткого решения и действий. Все нефтеналивные хранилища Одессы должны быть уничтожены», — написала Ковитиди.

Сенатор добавила, что необходимо принять стратегическое решение по нейтрализации Одессы как военной базы Украины.

Пожар на нефтебазе в Севастополе начался утром в субботу, 29 апреля. Губернатор города Михаил Развожаев заявил, что, по предварительным данным, причиной возникновения огня стала атака беспилотников.

Он пояснил, что два дрона прорвались через систему противовоздушной обороны и ударили по резервуарам. Всего сгорели четыре цистерны.

Прибывшие на место пожарные локализовали пламя на площади к 2000 квадратных метров. Спустя несколько часов пожар полностью потушили. В ходе происшествия никто не пострадал.