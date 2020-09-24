Удаленных работников предложили не наказывать за пьянство

Рабочая группа по доработке проекта законопроекта о дистанционной работе предложила не увольнять удаленных сотрудников за пьянство. Об этом сказано в первых дополнительных поправках в Трудовой кодекс, подготовленных ко второму чтению.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на рабочую версию документа. В проекте сказано, что причиной увольнения дистанционно работающего сотрудника может стать отсутствие с ним связи в течение целого дня и отсутствие реакции на запросы работодателя о выполнении трудовой функции, но не нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного или наркотического состояния.

Все остальные основания для увольнения остаются прежними. Они будут одинаковы для любых форматов работы.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что законопроект об урегулировании дистанционной работы был принят Госдумой в первом чтении 21 июля, поэтому окончательная работа над поправками, скорее всего, будет закончена в течение осенней сессии.

Документ содержит нормативы рабочего времени и отдыха удаленщиков, право быть офлайн, порядок взаимодействия с работодателем и основания для применения дистанционной занятости.

Судя по всему, ко второму чтению проект заметно изменится. Его положения могут расширить до целого раздела Трудового кодекса. В частности, может появиться норма об охране труда, порядок предоставления оборудования и компенсация расходов работников.

На днях стало известно, что из тысячи участвовавших в исследовании компаний сохранить удаленный формат работы хотели бы три четверти респондентов. Намерены вернуть его в будущем 81% участников опроса.