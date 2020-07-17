«Удача в жизни». Песков рассказал о работе с Путиным

«Стать пресс-секретарем, с моей точки зрения, самого блестящего государственного деятеля в мире, самого влиятельного государственного деятеля в мире действующего — это, конечно, удача в жизни», — заявил Песков.

Благодаря такой должности он получил уникальную возможность каждый день учиться — «учиться не по книгам, а в реальной жизни».

«Это уникальная возможность ощущать себя в гуще процессов, которые имеют не только жизненно важное значение для нашей страны, но для всего мира. И одновременно с этим нести, конечно, свою долю ответственности, которая тоже немаленькая», — добавил пресс-секретарь.

Песков рассказал о своем профессиональном пути. Он работает пресс-секретарем Путина с 2008 года: сначала в качестве пресс-секретаря председателя правительства, а с 2012-го он был переназначен пресс-секретарем президента. В администрацию главы государства Песков пришел работать из МИДа в 2000 году.

«Что такое творческая свобода, я не знаю вообще, потому что в администрацию я пришел из министерства иностранных дел, вернулся из нашего посольства в Анкаре, в Турции», — пояснил Песков.

Посольская жизнь, которая началась у него еще во времена СССР, «характеризуется еще меньшим количеством свободы, чем работа в администрации президента».

Песков также объяснил, что для него значит быть пресс-секретарем президента — это «ноша, призвание или уже необходимость».