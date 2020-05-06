Землю и недвижимость будут учитывать в едином реестре

Росреестр хочет провести эксперимент по единому учету земли и недвижимости. С 1 июня пилотный проект могут запустить в Иркутской области, Краснодарском и Пермском краях, а затем распространить на всю страну.

Для проведения эксперимента ведомство разработало проект постановления правительства, сообщил «Коммерсант». Согласно документу, с 2021 года пилотный проект планируют расширить, к 2026 году он должен охватить все российские регионы.

В результате в Росреестре рассчитывают повысить качество управления землей и недвижимостью, а также увеличить налоговые поступления.

Сейчас данные о земле и постройках рассредоточены по девяти федеральным информсистемам, за которые отвечают Росреестр, Росимущество, Минсельхоз и другие ведомства. В Росреестре предлагают создать вместо этого «Единый информационный ресурс о земле и недвижимости».