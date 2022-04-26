Учеников начальной школы предложили обеспечить двухразовым бесплатным питанием

Учащиеся с первого по четвертый класс иногда задерживаются в школах. Поэтому обеды для них тоже нужно сделать бесплатными. Такая мера также облегчит финансовое бремя для родителей. Такое мнение в беседе с «360» высказал депутат Василий Власов.

«Сейчас гарантировано одноразовое питание ученикам младших классов — с первого по четвертый. Моя практика, когда я учился в школе, сегодняшняя практика показывают, что иногда четвертый класс — пять занятий, уже время движется к вечеру, <…> было бы правильно, чтобы обед тоже школьники с первого по четвертый класс могли получить в школе. Зачастую родители на работе, готовить некому», — объяснил он.

По его словам, обеды — это не только финансовая нагрузка на родителей, но и ряд организационных вопросов.

«Если есть прекрасные наши школьные столовые, комбинаты питания, хорошие повара, хорошие продукты. Мне кажется, что было бы грамотно, если бы использовали этот потенциал и обед тоже предоставляли школьникам младших классов бесплатно», — заключил парламентарий.

Он напомнил, что сейчас обеды предоставляются российским школьникам платно. Их цена варьируется в зависимости от региона. Он выразил надежду, что коллеги поддержат его инициативу.

Ранее стало известно, что Власов направил предложение ввести двухразовое бесплатное питание для младшеклассников при продолжительности учебного процесса более трех часов главе Минтруда Антону Котякову. Об этом сообщил RT.