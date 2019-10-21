  • Учения по обеспечению надежного Рунета будут проводить ежегодно

    21 октября 2019, 21:44

    Светлана Степанова

    Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении учений, направленных на обеспечение надежной работы российского сегмента интернета. В документе сказано, что они будут проводиться не реже раза в год. Об этом сообщил «Интерфакс».
    Учения по обеспечению надежного Рунета будут проводить ежегодно

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    Положение вступит в силу уже 1 ноября 2019 года. План учений будет составлен министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

    Документы пройдут согласование с рядом ведомств, в том числе министерством обороны, МЧС и ФСБ. Подготавливать учение документ обязывает Роскомнадзор. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования займется проведением самих учений.

    Если в России возникнет угроза целостности и устойчивости Рунета, то учения могут пройти и внепланово.

    Закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета был подписан Владимиром Путиным 1 мая. Он позволяет Роскомнадзору осуществлять «централизованное управление сетью связи общего пользования» в тех случаях, если в стране возникнет угроза целостной работы Рунета.