Учения по обеспечению надежного Рунета будут проводить ежегодно

Путин поручил исследовать поведение молодежи в интернете Подробнее

Положение вступит в силу уже 1 ноября 2019 года. План учений будет составлен министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Документы пройдут согласование с рядом ведомств, в том числе министерством обороны, МЧС и ФСБ. Подготавливать учение документ обязывает Роскомнадзор. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования займется проведением самих учений.

Если в России возникнет угроза целостности и устойчивости Рунета, то учения могут пройти и внепланово.

Закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета был подписан Владимиром Путиным 1 мая. Он позволяет Роскомнадзору осуществлять «централизованное управление сетью связи общего пользования» в тех случаях, если в стране возникнет угроза целостной работы Рунета.