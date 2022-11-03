Участвующим в СВО добровольцам предложили дать статус ветеранов боевых действий | 360°

Власть 03 ноября 2022, 20:00 Участвующим в СВО добровольцам предложили дать статус ветеранов боевых действий Проект о наделении добровольцев СВО статусом ветеранов боевых действий внесли в Госдуму РИА "Новости"

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На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, наделяющий статусом ветерана боевых действий добровольцев, отправившихся в зону проведения спецоперации. Инициативу внесли депутаты и сенаторы, включая председателей ГД и Совета Федерации Вячеслава Володина и Валентину Матвиенко. Документ опубликовали в думской электронной базе.

Авторы инициативы отметили, что действие закона должно распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала проведение спецоперации.

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«Принятие проекта федерального закона позволит <…> распространить на них соответствующие меры социальной поддержки», — уточнили в пояснительной записке к законопроекту. По мнению парламентариев, наделение соответствующим статусом позволит обеспечить добровольцам достойную жизнь, активную деятельность, «почет и уважение в обществе».

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В четверг в Россию вернулись 107 военнослужащих, ранее находившихся в украинском плену. В Минобороны отметили, что военным грозила смертельная опасность, их удалось вернуть в результате проведенных переговоров.