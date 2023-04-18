Власть 18 апреля 2023, 10:11 Участников СВО предложили освободить от транспортного налога Депутаты «Справедливой России» предложили избавить участников СВО от транспортного налога Unsplash

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Депутаты партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым подготовили законопроект об отмене транспортного налога для участников спецоперации. Документ направили на заключение в кабмин, сообщил ТАСС.

Бойцов СВО предлложили избавить от налога на легковушки, моторные лодки, а также мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя соответственно до 150, до 20 и до 35 лошадиных сил включительно. А если у участника спецоперации на иждивении трое и больше детей младше 18 лет, его предложили освободить от уплаты транспортного налога на любые легковые автомобили и автобусы.

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Изменения могут внести в Налоговый кодекс. В пояснительной записке отмечается, что несколько регионов России уже ввели такую льготу, но то, что она пока не предусмотрена на федеральном уровне, приводит к различиям в правовом статусе бойцов СВО в зависимости от субъекта.