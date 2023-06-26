Власть 26 июня 2023, 22:18 Участников ЧВК «Вагнер» хотели использовать «втемную» — Путин Путин: участников ЧВК «Вагнер» хотели использовать «втемную» РИА «Новости»

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Бойцов ЧВК «Вагнер» попытались использовать «втемную». Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе своего обращения. Полную версию выступления опубликовали в Telegram-канале Кремля.

«Мы знали и знаем, что подавляющее большинство бойцов и командиров группы „Вагнер“ — это тоже патриоты России, преданные своему народу и государству. Они доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию», — сказал глава государства.

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Он отметил, что солдат хотели настроить против своих же братьев по оружию, вместе с которыми они вели сражения ради страны и ее будущего.

Помимо этого Путин выразил благодарность солдатам «Вагнера», которые решили остановиться у последней черты и не пошли на кровопролитие. Помимо этого президент предложил бойцам частной военной компании подписать контракт с Минобороны РФ, либо вернуться домой или отправиться в Белоруссию.

Он отметил, что по его прямому поручению были приняты меры, направленные на избежания пролития крови. Путин поблагодарил белорусского коллегу Александра Лукашенко за его вклад в урегулирование ситуации с ЧВК «Вагнер».