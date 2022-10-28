Участники СВО получат статус ветеранов боевых действий | 360°

Важное 28 октября 2022, 17:40 Участники СВО получат статус ветеранов боевых действий Глава Минобороны Шойгу: участники СВО получат статус ветеранов боевых действий РИА "Новости"

Читать 360tv в

Участники боевых действий в ходе проведения специальной военной операции получат статус ветеранов. Такое заявление сделал министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Участники боевых действий в ходе проведения спецоперации получат статус ветеранов боевых действий», — отметил глава военного ведомства.

Реклама

Шойгу доложил Путину об окончании частичной мобилизации в России. По его словам, уже завершена отправка мобилизованных, военкоматы продолжат набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту.

Реклама

Он уточнил, что 82 тысячи мобилизованных направлены в зону проведения специальной военной операции после обучения. На полигонах 218 тысяч резервистов совершенствуют свою подготовку.

По словам министра, всего повестки получили более 27 тысяч бизнесменов и свыше 1300 чиновников. 13 тысяч человек отправили в зону СВО в качестве добровольцев. Средний возраст мобилизованных — 35 лет.

Путин резюмировал, что ждет через месяц предложения от Шойгу по корректировкам в развитии Вооруженных сил России.