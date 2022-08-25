Военнослужащие российской армии во время спецоперации по защите Донбасса совершают те же подвиги, что и их предки во времена Великой Отечественной войны и Отечественной войны 1812 года. Такое мнение высказал помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский во время презентации книги Владимира Чурова «Очерки военной истории Александра I» в книжном клубе «Достоевский». Его слова процитировал ТАСС.

В этот же день Мединский побывал на открытии фотовыставки РВИО «Герои с вечно русским сердцем» на Гоголевском бульваре в Москве. Помощник президента ознакомился с историями военнослужащих Красной Армии и участников нынешней спецоперации, которые в разные годы освобождали Украину от нацизма.

«Без слез читать это невозможно, потому что и там, и там герои: здесь герои Советского Союза, а здесь — герои России. В наградных документах одинаковые формулировки. <…> Ничего не меняется, все то же самое. Герои бессмертные — ощущение, что просто их души переселяются, и они из раза в раз повторяют то же самое», — отметил Мединский.

Случаи героизма военных в разные года демонстрируют «преемственность истории», подчеркнул Мединский.