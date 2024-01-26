Важное 26 января 2024, 11:35 Участникам СВО присвоят статус ветерана боевых действий без контракта Президент Путин поручил до 1 апреля изменить закон о присвоении статуса ветерана РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля внести изменения в закон для присвоения статуса ветерана боевых действий. Информацию об этом опубликовали на сайте Кремля.

Участникам СВО будут присваивать статус ветерана боевых действий вне зависимости от наличия контракта.

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«Внести в нормативные правовые акты Российской Федерации изменения, предусматривающие наделение статусом ветерана боевых действий лиц, принимавших участие в специальной военной операции», — указано в документе.

Путин также поручил регионам при назначении выплат семьям погибших бойцов СВО учитывать и тех, кто зарегистрирован в другом субъекте России. Кроме того, семьи военных, ставших Героями России посмертно, будут получать те же льготы, что и родственники бойцов, удостоенных этого звания при жизни. Выплаты члены семей погибших участников спецоперации должны получать в течение трех месяцев с подачи заявления.

Ранее иностранные СМИ писали, что Россия через посредника уведомила США, что готова обсудить условия дипломатического решения конфликта на Украине. При этом Путин неоднократно заявлял о готовности к переговорам. РФ была, есть и будет открыта к диалогу по урегулированию кризиса на Украине.