Власть 11 февраля 2023, 07:26 Участникам СВО предложили дать бесплатное образование в вузах Депутат Лантратова: участники СВО должны учиться в вузах бесплатно РИА «Новости»

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Участникам спецоперации нужно предоставить возможность учиться в вузах бесплатно, рассказала Ura.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она подготовила соответствующий законопроект.

Документ предполагает, что право приема на бесплатное обучение получат гражданские лица — ветераны боевых действий, которых направляли на спецоперацию. Лантратова назвала несправедливым то, что сейчас право на бесплатное обучение есть не у всех участников СВО.

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«Мы должны обеспечить доступ к высшему образованию всем, кто ориентирован на трудовую деятельность в России, кто связывает свое будущее с нашей страной и готов поехать в самое пекло, чтобы отстоять ее суверенитет и национальные интересы», — рассудила депутат.

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Ранее всех ветеранов боевых действий предложили освободить от платы за парковку автомобиля. Законопроект разработали депутаты Алексей Журавлев и Александр Бородай, сроки рассмотрения пока неизвестны.