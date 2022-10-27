Участникам спецоперации упростили оформление военной ипотеки | 360°

Власть 27 октября 2022, 14:53 Участникам спецоперации упростили оформление военной ипотеки Госдума утвердила закон о включении участников спецоперации в военную ипотеку РИА "Новости"

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Принимавшим участие в боевых действиях и специальных операциях военнослужащим упростили получение военного займа для покупки жилья. Теперь они смогут заключить договор с Росвоенипотекой на получение кредита с даты включения в реестр участников накопительно-ипотечной системы. Ранее этот срок составлял три года. Соответствующие поправки в законодательство приняли депутаты Госдумы. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что поправка относится непосредственно к военным, которые принимают участие в спецоперации и включены в реестр накопительно-ипотечной системы.

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«Поправкой предлагается предоставить военнослужащим <...> права на заключение с уполномоченным федеральным органом договора целевого жилищного займа с даты включения в реестр участников накопительно-ипотечной системы», — подчеркнул депутат.

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Военнослужащие со стажем более 20 лет также получили возможность получить деньги с накопительного счета в период прохождения службы. Но сделать это можно не более одного раза в год.

Солдаты и младшие офицеры, включенные в реестр участников накопительно-ипотечной системы, останутся в ней на постоянной основе. Ранее попасть туда можно было только после поступления в высшие военные учебные заведения.