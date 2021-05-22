Участие чиновников в оказании госуслуг сократят до минимума

Российские власти решили сократить до минимума участие чиновников в предоставлении госуслуг. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на просветительском марафоне «Новое знание».

Такие сервисы должны работать по одному клику.

«Мы хотим сократить до минимума участие чиновников в процессе оказания услуг, чтобы больше никаких справок, бумажных документов и личных посещений госучреждений не было. Решение всех вопросов по любой жизненной ситуации должно быть комплексным, чтобы услуга оказывалась в один клик и в любое время», — привел слова Мишустина ТАСС.

Подобные «суперсервисы» в России уже работают. Например, онлайн-услуга поступления в вуз. В 2020 году абитуриенты подали через этот сервис более 70 тысяч заявлений.

Мишустин рассказал, каким он видит идеальный государственный сервис. Для него это сервис, который предоставляется в проактивном режиме, потому что у человека изменился статус: окончил школу, вступил в брак или стал родителем. При такой системе госуслуг не нужно будет никого ни о чем дополнительно уведомлять.

«Именно таким мы видим государство — без бюрократии, необременительным для людей и бизнеса», — отметил Мишустин.

Ранее россиянам предложили получать выписку из госреестра недвижимости через «Госуслуги». Для запроса на получение документа пользователям необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале.