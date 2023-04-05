Власть 05 апреля 2023, 18:52 Убийство военкора Владлена Татарского обсудят в Совбезе ООН Представитель МИД Захарова: в Совбезе ООН обсудят тему теракта против Татарского РИА «Новости»

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Россия намерена поставить на обсуждение в Совбезе ООН тему теракта в Санкт-Петербурге, при совершении которого погиб журналист Владлен Татарский. Об этом на брифинге, который транслировался в YouTube-канале МИД, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

«Террористический акт, который сейчас расследуется российскими правоохранительными органами, безусловно, станет одной из тем обсуждения Совета Безопасности ООН по целому ряду причин, о которых мы сегодня уже говорили», — сказала она.

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Теракт на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля. В результате взрыва погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, а также пострадали 42 человека. В больницах пока остаются почти половина из них. Трое находятся в тяжелом состоянии. Среди пациентов есть один несовершеннолетний.

Ранее Мария Захарова заявила, что отсутствие реакции Запада на гибель военкора является показательной. Об этом напомнил RT. Западные страны и международные организации не проявили «человеческого сочувствия» ни одному случаю гибели журналиста из России, подчеркнула дипломат.