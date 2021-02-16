Убедят ли Штаты Турцию отказаться от С-400? Объяснил эксперт

Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев усомнился, что Вашингтону удастся убедить Анкару отказаться от российских комплексов С-400. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам Тимофеева, Штатам нужно будет приложить какие-то экстраординарные усилия, чтобы убедить турецкую сторону отказаться от С-400. Как вариант, они могут предложить Анкаре свои системы Patriot. Если же турки откажутся от выполнения контрактов с российскими партнерами, то им грозит штраф.

«Для Турции это невыгодно ни экономически, ни политически, потому что США ничего не предлагают взамен», — цитирует специалиста «Утро.ру».