«У тебя все получится в дипломатической карьере». Путин ответил подарками на письмо девочки из Сирии

Девятилетняя девочка из Сирии Иман Али, ранее обратившаяся к Владимиру Путину, получила от президента России письмо и подарки. Ей вручили их на торжественном приеме в посольстве РФ в Дамаске, сообщило РИА «Новости».

Девочка ранее написала Путину небольшое письмо со словами благодарности и отправила рисунок. И президент ответил. Он признался, что был очень тронут. Глава государства выразил уверенность, что благодаря таким талантливым детям с добрым сердцем Сирию ждет светлое будущее.

«Искренность этих строк показывает, что каждый ребенок мечтает о ясном небе и простом человеческом счастье в родном доме», — указал Путин.

Письмо ребенку зачитал замначальника Генштаба Минобороны РФ Александр Чайко.

Девочка получила от российского президента подарки: игрушечного голубя, плюшевого медведя и куклу.

Советник-посланник РФ в САР Эльдар Курбанов отметил, что у девочки есть задатки дипломата. То, что ее письмо дошло до Путина и он ответил, — это уже серьезная дипломатическая работа, подчеркнул он.

«Когда ты вырастешь и захочешь сделать дипломатическую карьеру, у тебя все получится», — сказал он.

Иман проживает со своей семьей в Латакии. Она изучает русский язык и очень любит Россию.

Девочка поблагодарила армии РФ и САР за борьбу с террористами.

«Как детский посол Сирии обращаюсь ко всем взрослым всего мира: [нужно] сделать все, чтобы международный терроризм не вернулся в нашу страну», — заявила Иман.