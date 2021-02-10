Куратор МИД по СНГ заявил о новых вызовах у российских границ

США и их союзники живут стереотипами холодной войны и пытаются вбить клин в отношения России с ближайшими соседями. Об этом «Известиям» заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, курирующий отношения со странами СНГ.

По словам дипломата, «налицо появление все новых вызовов и угроз». МИД причисляет к ним «стремление Запада перекроить постсоветское пространство, разрушить многовековые связи между проживающими там народами и навязать собственную шкалу демократических ценностей».

Все это, по словам собеседника, сопровождается грубым вмешательством во внутренние дела постсоветских стран и «во многом провоцирует кризисные явления по периметру российских границ».

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил с докладом по итогам поездки в Россию, во время которой говорил о соблюдении прав человека в стране. Дипломат призвал обсудить новые санкции против Москвы.