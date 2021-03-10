У председателя Госдумы Володина появятся страницы в Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что заведет личные аккаунты в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также в мессенджере Telegram.

«Принял решение завести персональные аккаунты в Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках», — сказал Володин. Его процитировало РИА «Новости».

Он объяснил, что общение в социальных сетях — это эффективный способ коммуникации с россиянами. Он надеется на обратную связь с подписчиками.

Председатель Госдумы подчеркнул, что страниц в Instagram, Facebook и Twitter он пока заводить не будет. Ведь данные соцсети, по его мнению, «ведут политику дискриминации прав человека и нарушают национальное законодательство». Володин сказал, что не будет там заводить аккаунты, чтобы «не быть заложником их [социальных сетей] позиции». Об этом написал ТАСС.

Володин на днях заявил о том, что Государственная дума примет меры в связи с блокировкой материалов российских СМИ в социальных сетях. В частности, это касается Fасebook. По его словам, платформа и раньше нарушала основополагающие права и свободы.