«У него ничего не получится». Сенатор Джабаров — о призыве Порошенко ввести санкции за российский газ
Сенатор Владимир Джабаров обсудил с RT призыв бывшего лидера Незалежной Петра Порошенко ввести санкции против прямых поставок голубого топлива из России.
По словам парламентария, Порошенко является ярым врагом самой Украины, поскольку контракт на прямые поставки российского газа выгоден, прежде всего, самому Киеву. Джабаров напомнил, что уровень поддержки партии Порошенко составляет около 10%, а «молодчики» на улицах не смогут заставить власти отказаться от этого договора.
«Я думаю, что у него ничего не получится», — резюмировал первый зампред Комитета Совфеда по международным делам.