По словам парламентария, Порошенко является ярым врагом самой Украины, поскольку контракт на прямые поставки российского газа выгоден, прежде всего, самому Киеву. Джабаров напомнил, что уровень поддержки партии Порошенко составляет около 10%, а «молодчики» на улицах не смогут заставить власти отказаться от этого договора.

«Я думаю, что у него ничего не получится», — резюмировал первый зампред Комитета Совфеда по международным делам.