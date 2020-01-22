«У него есть потенциал». Онищенко отреагировал на назначение Мурашко министром здравоохранения

«С этой работой он справится. Мурашко прошел региональную школу — был министром на Северо-Западе. В Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения многое сдвинул в положительную сторону. По моей оценке, он профессионально знает отрасль и имеет уже достаточно большой и хороший управленческий опыт», — отметил Онищенко.

Запред заявил, что у нового главы Минздрава «есть потенциал». По его мнению, теперь Мурашко необходимо «вникнуть» в проблему распространения нового типа коронавируса.

Ранее в России назначили новое правительство. В списке министров появилось девять новых лиц. Министром здравоохранения стал Михаил Мурашко.