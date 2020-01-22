«У него есть потенциал». Онищенко отреагировал на назначение Мурашко министром здравоохранения
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко отреагировал на назначение бывшего главы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаила Мурашко на пост министра здравоохранения. Об этом сообщила «Газета.ru».
«С этой работой он справится. Мурашко прошел региональную школу — был министром на Северо-Западе. В Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения многое сдвинул в положительную сторону. По моей оценке, он профессионально знает отрасль и имеет уже достаточно большой и хороший управленческий опыт», — отметил Онищенко.
Запред заявил, что у нового главы Минздрава «есть потенциал». По его мнению, теперь Мурашко необходимо «вникнуть» в проблему распространения нового типа коронавируса.
Ранее в России назначили новое правительство. В списке министров появилось девять новых лиц. Министром здравоохранения стал Михаил Мурашко.