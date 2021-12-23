Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии — 2021 рассказал, что в стране за последнее время было пресечено больше 100 планируемых нападений на учебные заведения. Также он добавил, что не планирует отдавать распоряжений по подавлению свобод в Интернете, но вся информация в нем должна подчиняться законодательству.

«Деструктивная информация в интернете. Буллинг, призывы к митингам, провокации. Хотели ввести регистрацию в соцсетях по паспорту. Какие могут принять меры для защиты подростков?» — задал вопрос президенту представитель издания «Тобольское время».

Путин признал, что проблема есть, но она касается не только России. Он пояснил, что этот вопрос обсуждают почти во всех странах, в СМИ и в представительных органах власти. В конгрессе США обсуждают этот вопрос, вызывают представителей глобальных платформ. Для них этопрежде всего бизнес и, к сожалению, деньги любой ценой. Это уход от национального контроля, от того, чтобы хоть как-то подумать о детях.

«К регистрации в Сети по паспорту нам бы очень не хотелось прибегать, это крайняя мера, но если нас будут вынуждать, будем наращивать требования к тем, кто пренебрегает интересами российского общества», — заявил Путин.

Главной задачей для социальных сетей Путин назвал извлечение прибыли. По его мнению, все негативные явления связаны с этим — призывы к суициду, трагедии в школах. Путин рассказал о проделанной работе по пресечению предполагаемых преступлений.

«У нас 100 с лишним случаев предотвращено за последнее время возможных серьезных преступлений в учебных заведениях. 127, по-моему», — заявил политик.

Этим глава государства объяснил требования о приземлении этих платформ, чтобы они открывали представительства в России, подчинялись национальному законодательству.

Путин назвал Интернет частью нашей жизни, все большей и большей. Все, что происходит в Интернете, должно подчиняться правилам человеческого бытия, моральным и юридическим, добавил Путин.

«Главное, не подавлять свободу распространения информации в Интернете, но в то же время защищать общество от негативных проявлений. Надеюсь, золотая середина будет найдена», — сказал президент.