«У нас нет бетонных дорог в России»: депутат предложил провести эксперимент на конкретном участке

Варламов назвал недостатки теплого асфальта Подробнее

Москвичев не выразил особого восторга от инновационного подхода российских инженеров по борьбе с сугробами на дорогах. По его словам, чтобы реализовать эту идею, в России придется строить бетонные дороги, которых нет. Он предложил сперва опробовать изобретение в одном конкретном месте.

«У нас бетонных дорог в России нет, их надо строить. Так что это надо у РосдорНИИ спрашивать. У нас наука много предлагает, только на практике мало что видно. Но это не значит, что наука не должна работать. Пусть попробуют свое изобретение где-то в одном месте, и потом тогда будем об этом говорить», — предложил депутат.

Специалисты из РосдорНИИ предложили использовать электропроводящий бетон для борьбы с обледенением дорожной части и сугробами. Они объяснили, что в России снег с проезжей части вывозят очень медленно, что приводит к замедлению движения и росту числа пробок. Теплые дороги решат эту проблему.